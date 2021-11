Bir müddətdir ABŞ dolları qarşısında ucuzlaşan türk lirəsinin dünəndən sabitləşdiyi müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün gün ərzində 1 ABŞ dolları 12 lirədən aşağı realizə olunub.

Qeyd edək ki, hazırda 1 ABŞ dolları 11,99 türk lirəsi təşkil edir.

