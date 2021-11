Bu il Azərbaycanda qətlə yetirilən qadınların sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin böyük prokuroru Kənan Zeynalov 2021-ci ilin 9 ayı ərzində baş verən qəsdən adam öldürmə və adam öldürməyə cəhd cinayətləri nəticəsində 51 qadın həyatını itirdiyini bildirib.

O qeyd edib ki, 24 qadın isə xəsarət alıb.

