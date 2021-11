Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə başsağlığı ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı rusiyalı həmkarına Azərbaycan xalqı və öz adından Kemerevo vilayətinin Belovo şəhərindəki şaxtada yanğın nəticəsində ölənlərlə bağlı başsağlığı verib, xəsarət alanların tezliklə sağalmasını diləyib.

