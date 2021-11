Fatih Terimə cəza verildi - FOTO

Türkiyə Futbol Federasiyası (TFF) "Qalatasaray"ın baş məşqçisi Fatih Terimi sərt cəzalandırıb.

Metbuat.az TFF-nin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, buna səbəb isə Terimin "Fənərbağça"ya 1:2 hesabı ilə uduzduqları Superliqanın XIII tur matçında baş hakim Halil Umut Meleri təhqir etməsi səbəb olub.

Həmin matçda qırmızı vərəqə ilə texniki zonadan qovulan Terim 5 oyunluq diskvalifikasiya cəzası alıb. O, derbidəki qırmızı vərəqəyə görə ümumilikdə 6 qarşılaşmada komandasının başında ola bilməyəcək.

