Polisdən qadın sürücüyə iyrənc təklif: Tək olmasından istifadə edib... - Qalmaqal

Rusiyanın Krasnodar vilayətində polislərin çirkin əməlləri ifşa olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, iki polis əməkdaşı yol hərəkəti qaydalarını pozduğuna görə gənc qadın sürücünü saxlayıb. Sürücünün qaydaları bilməməsindən istifadə edən polis, ona ciddi cərimə tətbiq ediləcəyini və sürücülük hüququndan məhrum ediləcəyini bildirib. Qadın cərimənin yazılmaması üçün çox səy göstərəndən sonra polis bir şərtlə buna razılıq verib. O, yaxınlıq qarşılığında cərimə yazmayacağını ifadə edib. Sürücü buna razılaşıb. Ardınca digər polis xanımın ərinə zəng edərək, arvadının qanun pozuntusunu ört-basdır etmək üçün 15 min rubl tələb edib. Ər buna razılaşıb.

Bütün bu hadisələrin lentə alındığında xəbərsiz olan polislər görüntülərin sosial mediada yayılması ilə ifşa olublar. Onların hər iksi işdən qovulub. Onlar barəsinə araşdırma aparılır.

