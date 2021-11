"Zəngəzuru verməsək Azərbaycan güc tətbiq edəcək" - Paşinyan çarəsizdir

Ötən gün Sünikin (Zəngəzurun) meri ilə görüşən Ermənistanın Baş nazirinin söhbət zamanı dedikləri üzə çıxıb.

Paşinyan deyib ki, bizi 30 ildir aldadıblar, “Arsax” Azərbaycanındır. Metbuat.az xəbər verir ki, bu dialoq barədə Ermənistanın “Hraparak” məlumat yayıb. Paşinyan söhbət zamanı deyib ki, Ermənistan yolları bağlaya, Zəngəzuru Naxçıvanla bağlayan yolu verməyə bilməz. Hökumət başçısı etiraf edib ki, o, razılaşmalara əməl etməsə Azərbaycan güc tətbiq edərək, istəyinə nail olacaq.

Paşinyan Azərbaycana müqavimət göstərmək üçün qüvvələrinin olmadığını etiraf edib.

