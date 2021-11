İstanbulda yerləşən Aya Sofya məscidində daşın yerindən çıxdığını görən sakinlər müdaxilə ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu zaman onlar gözlənilməz hadisə ilə üzləşiblər. Məlumata görə, yerindən çıxan daşın arxasında bağlamaya rast gəlinib. Bağlamanın içində üzərində İvrit dilində yazıların olduğu 5 hissədən ibarət kağız parçaları olub. Dərhal hadisəyə rəsmi dairələr müdaxilə edib.

Kağız parçalarının tarixi əsər olub-olmadığını müəyyən etmək üçün araşdırmalar aparılır.

