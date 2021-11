"Qarabağ" və "Neftçi" klubları cərimələndi

AFFA İntizam Komitəsi "Qarabağ" və "Neftçi" klublarını cərimə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb kimi hər iki komandanın Azərbaycan Premyer Liqasının XI turunda keçirdiyi ev oyunlarında azarkeşlərin davranışları göstərilib.

"Qarabağ"ın "Keşlə"yə 1:0 hesabı ilə qalib gəldiyi qarşılaşmadan sonra meydana fanat daxil olub. Bu səbəbdən, Ağdam təmsilçisi 1 600 manat cərimələnib.

Eyni hal "Neftçi"nin "Sabah"a 1:2 hesabı ilə uduzduğu görüşdə də təkrarlanıb. Oyun zamanı isə flaqman fanatları meydana kənar əşyalar atıblar. Nəticədə "ağ-qaralar" hər iki olayla əlaqədar ümumilikdə 3 200 manat ziyana düşüblər.

