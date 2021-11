Avstraliyada pişiklərin küçəyə çıxması qadağan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan sonra pişiklər yalnız sahiblərinin mülklərinin içində gəzə biləcək. Yerli mənbələrin məlumatına görə, qərarın məqsədi təbiəti qorumaq və qonşuluq münasibətlərini yaxşılaşdırmaqdır. Bəzi bölgələrdə qərar gecə saatlarında bəzi bölgələrdə isə bütün günü tətbiq ediləcək.

Qeyd edək ki, Avstraliyada 3 milyon 800 min ev heyvanı var.

