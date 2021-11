“Dekabrın 1-də mənə yönəlik hərbi çevriliş planlaşdırıldığına dair kəşfiyyat məlumatı aldıq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski açıqlama verib. O bildirib ki, hərbi çevriliş barədə kəşfiyyat məlumatı xaricdən gəlib. Zelenskinin sözlərinə görə, xəbərdarlığa baxmayaraq, fövqəladə vəziyyət elan etmək niyyətində deyil. Belə qərarların iqtisadiyyatı vəziyyətə pis təsir etdiyini deyən Zelenski, vəziyyətin nəzarət altında olduğunu ifadə edib.

