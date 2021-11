Mədət Quliyevə yeni VƏZİFƏ VERİLDİ

Azərbaycan Velosiped İdmanı Federasiyasının (AzVİF) növbəti hesabat-seçki konfransı keçirilib.

Metbuat.az Apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, Gənclər və İdman Nazirliyində keçirilən tədbirdə nazir Fərid Qayıbov konfrans iştirakçılarını salamlayıb, onlara uğurlar arzulayıb.

Ardınca AzVİF son illərdəki fəaliyyəti barədə hesabatı dinlənilib və federasiya rəhbərliyinə yeni seçki keçirilib. Müdafiə sənayesi naziri Mədət Quliyev federasiyanın yeni prezidenti seçilib.

O, 2011-ci ildən bu postda çalışan sabiq vergilər naziri Fazil Məmmədovu əvəzləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.