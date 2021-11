"Qiyamət anbarı"nda hərəkətlilik başladı - Dünyanın son ümid yeri buradır

Norveçin Şpitsbergen adasında yerləşən və “qiyamət anbarı” adlandırılan ərazidə hərəkətlilik başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, buraya toxum və bitki növləri daşınmaya başlanılıb. Təhlükə altında olduğunu güman edilən və gələcək üçün qorunması vacib hesab edilən bitkilər əraziyə göndərilir. Qeyd edək ki, cəsədlərin görünüşünü dəyişmədən qaldığı soyuq adada, 40 ölkə məntəqə qurub. Adaya dünyanın bir çox yerindən 500 milyondan çox bitki və toxum tədarük edilib.

Qeyd edək ki, adadakı “Qiyamət anbarı”nda bütün xoşagəlməz hallara qarşı tədbirlər görülüb. Anbar müharibələrə və baş verə biləcək fəlakətlərə qarşı möhkəmdir.

