Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Soçidə keçirilən üçtərəfli görüşün yekunları ilə bağlı keçirilən birgə mətbuat konfransında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyana zeytun budağı hədiyyə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, V.Putin vurğulayıb ki, zeytun budağı sülhün və rifahın rəmzidir.

