Türkiyənin Kayseri şəhərində emalatxanaya basqın təşkil edən polis qəribə mənzərə ilə üzləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis emalatxanada qanunsuz yollarla şokolad hazırlandığını üzə çıxarıb. Şokoladın tərkibində insanın hisslərinə müsbət təsir edən maddələrin olduğu güman edilir. Çox sayda insanın bu şokoladlardan istifadə etdiyi deyilir.

Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, emalatxanadakı məhsulların ümumi dəyəri 10 milyon lirədir. Hadisə ilə bağlı iki şübhəli nəzarətə götürülüb.

