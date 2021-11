Putin: Məsələlər razılaşdırılıb, bundan sonra...

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ilə üçtərəfli formatda danışıqlardan sonra regionda nəqliyyat kommunikasiyaları açılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla keçirdiyi ikitərəfli görüşdə bildirib.

“Bu gün üçtərəfli formatda müzakirə etdiyimiz rabitə, nəqliyyat marşrutları regionun bütün ölkələrinin, o cümlədən Rusiyanın iqtisadiyyatı üçün son dərəcə vacibdir, çünki bu kommunikasiya xətlərinin strateji tərəfdaşlığımızı təmin etməsində maraqlıyıq”, - Rusiya lideri qeyd edib.

"Ümid edirəm ki, biz bu işin son mərhələsində irəliləyəcəyik. Mən bu gün gördüm ki, əlavə təsdiq tələb edən bəzi şeylər var, lakin fundamental xarakter daşımır", - Putin vurğulayıb.

Putin əlavə edib ki, iqtisadi məsələlər razılaşdırılıb, bundan sonra bölgədə fərqli ab-hava yaranacaq.

