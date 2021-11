Diabet xəstələri hər gün baqabaq tumu qəbul etməlidir.

Metbuat.az medicina.az-a istinadla xəbər verir ki, bunu İngiltərəli həkim Zoya Uilyams bildirib.

Tumlar çox miqdarda polisaxaridlərdən ibarətdir ki, onlar da insan və heyvanların qanında şəkərin səviyyəsini azaldır.

Onlar aktioksidant və zülalla zəngindir. Sink mənbəyidir.

Həkim onu yeməkdən sonra yeməyi tövsiyə edir.

Gündə 60 qram balqabaq tumu qanda şəkəri 30-40% azaldır.

Bu isə şəkər xəstələri üçün dərmana bərabər nəticədir.

