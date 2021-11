Ermənistanı növbəti dəfə masaya oturdan SOÇİ GÖRÜŞÜ: Cənubi Qafqaz bundan sonra bölgəsəl "hab"a çevriləcək

“Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında Soçi şəhərində keçirilən üçtərəfli görüş başa çatdı və görüş sonrası liderlər bəyanatla çıxış etdi. Düşünürəm ki, liderlərin bu görüşünü uğurlu saymaq olar”.

Bu fikirləri Metbuat.az- a açıqlamasında politoloq Turan Rzayev deyib. O, bildirib ki, xüsusilə görüş zamanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin səsləndirdiyi fikirlər və bu fikirlərin ehtiva etdiyi məna bunu deməyə əsas verir:

“Əvvəla, onu qeyd edim ki, görüş zamanı Prezident İlham ki, Əliyev daha təmkinli idi və onun Paşinyana nəzərən sərbəstliyi ilk başdan hiss olunurdu. Digər tərəfdən, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də çıxışı zamanı Paşinyana daha çox xitab edir, Ermənistanı daha çox hədəfə alırdı. Ölkə başçısının çıxışında diqqət çəkən məqamlar çox idi. Misal üçün Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Ermənistanla münasibətlərin tənzimlənməsində Rusiyanın səylərini yüksək qiymətləndirdiyini qeyd etdi. Bu ondan xəbər verir ki, rəsmi Bakı indiki mərhələdə Kremlin fəaliyyətindən narazı deyil. Yəni istər sərhədlərin demarkasiya və demitasiyası, istərsə də Zəngəzur dəhlizində Bakı və Kremlin maraqları üst-üstə düşür. Hər halda son hadisələr bunun belə olduğunu göstərir”.



Politoloqun sözlərinə görə, Prezident 3 tərəfli görüş zamanı həm də Azərbaycan-Rusiya münasibətləri strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıdığını qeyd etdi:

“İkitərəfli əlaqələrin inkişaf dinamikasını olduqca müsbət adlandıran prezident tərəfləri qarşılıqlı əlaqələrin bütün istiqamətləri üzrə inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsində maraqlı olduğunu qeyd etdi. Prezidentin bu məqamları qeyd etməsi də təsadüfi deyildi. Yəni bu ifadələrin məqsədi Kreml nəzdində müsbət bir Azərbaycan imici yaratmaq deyil, Ermənistanın son zamanlar əleyhimizə Rusiyaya təqdim etdiyi “arqumentləri” “çürütmək” üçün idi. Məsələ ondadır ki, rəsmi İrəvan hər vəchlə Bakını Kreml nəzdində fərqli göstərməyə çalışır. Rəsmi İrəvan xüsusilə də Azərbaycanın türk təşkilatındakı fəaliyyətini və Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərini Bakının Kremldən uzaqlaşması kimi təqdim edir. Bu mənada deyə bilərəm ki, Prezident İlham Əliyev bu sözləri ilə Paşinyanın bu istiqamətdəki arqumentlərini həm də çürütmüş oldu.

Hesab edirəm, ölkə başçısı bununla həm də İrəvandan fəqli olaraq Bakının Kremllə münasibətlərdə daha məqbul tərəfdaş olduğunu qeyd edərək onun vasitəçiliyindən məmnun olduğunu demiş olur”.

Politoloq hesab edir ki, Prezident çıxışında ən diqqət çəkən məqam isə onun “Azərbaycanla Rusiya arasında iqtisadiyyat və humanitar sahələrin əksər sferalarını əhatə edən 7 yol xəritəsi icra olunur” deməsi idi:

“Prezident açıqca qeyd edir ki, Rusiya ilə humanitar sahələrin əksəriyyətində əməkdaşlıq edilir. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Rusiya sülhməralılarının müvəqqəti səlahiyyətində olan Azərbaycan ərazilərində Kremlin apardığı bütün humanitar yardımlar layihlər rəsmi Bakının icazəsi və razılığı ilə aparılır” deyə Turan Rzayev fikirlərini yekunlaşdırıb.

Soçi görüşü barədə Metbuat.az-a açıqlama verən politoloq Tural İsmayılov bildirib ki, Azərbaycan istədiklərinə nail oldu. Ermənistan 44 günlük savaşdan sonra, növbəti dəfə diplomatik masada məğlubiyyətə düçar olaraq Azərbaycanın diqtə etdiyi şərtləri qəbul etdi.

“Cənubi Qafqaz bundan sonra bölgəsəl "hab"a çevriləcək. Bu prosesin əsas qarantı isə Azərbaycan Ali Baş Komandandır. Ermənistan uzun illər sonra Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyacaq. İkitərəfli əlaqələr xalqlar arasındakı inkişafa mane olan nifrət duyğusunu zəiflədəcək”.

Politoloq onu da qeyd etdi ki, Rusiya rəhbərinin Azərbaycandakı rus dilinə hörmətlə bağlı fikirləri və ölkəmizə verdiyi önəm də Rusiya ilə münasibətlərdə siyasətimizin nə qədər mükəmməl olduğunu sübut edir.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ

