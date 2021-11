Rusiyanın Nijni Novqorod vilayətinin Dzerjinski şəhərindəki döyüş sursatları zavodunda yanğın baş verib, bundan sonra partlayış səsləri eşidilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatlara görə, azı iki nəfər xəsarət alıb. Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

Başqa zərərçəkənlər barədə məlumat dəqiqləşdirilir. Hadisə yerinə yanğınsöndürənlər yollanıb.

