Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çavuşoğlu tvitterdə yazıb.



"Can Azərbaycanın xarici işlər naziri əziz qardaşım Ceyhun Bayramovla bölgəmizdə baş verən son hadisələri müzakirə etdik. Birlikdə işləməyə davam edəcəyik", - Çavuşoğlu vurğulayıb.

