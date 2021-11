"Anam artıq mənimçün yoxdur" - Valideynindən üz döndərən aktrisa / VİDEO

Aktrisa Sonaxanım Əliyeva anasından imtina edib.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, aktrisa bu haqda "7 canlı" verilişində danışıb. Sonaxanım valideynindən çox pisliklər gördüyünü və ömrünün sonuna kimi onu bağışlamayacağını bildirib:

"Anamla küsülü deyiləm. Nankor övlad da olmamışam. Amma o insan artıq mənim üçün yoxdur. Övlad anasına nankorluq etsə, bu, qəbul edilə bilər. Amma ana bunu etsə, bu, bağışlanmazdır.

Əgər ana övladını dünyaya gətirib, ona əzab-əziyyət verib, nifrət dolu addım atırsa, bu, heç vaxt bağışlanmaz. Mən analı yetiməm. Sadəcə illər keçdikcə hər şeyi uddum".

