Bu gün özünü Yasamal rayonunda yerləşən “Qələbə Residence” yaşayış kompleksindəki binadan yerə ataraq intihar etmiş 19 yaşlı Fidan Niftəliyeva açıq-saçıq videoları ilə şantaj edilirmiş.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, barədə onun tanışlarından biri bildirib.

Məlumata görə, “18+” kateqoriyasından olan videolar sosial şəbəkələrin birinin qrupunda paylaşılıb.

