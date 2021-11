Ölkəmizdə yeni doğulan uşağa qulluğa görə müavinət ödənilir.



Metbuat.az xəbər verir ki, müavinətin məbləği uşağın yaş yarımına qədər 44 manat, yaş yarımından 3 yaşa qədər isə 28 manat təşkil edir. İşləməyən şəxslərə bu müavinət verilmir.

Bəs sözügedən ödənişi almaq üçün hansı sənədlər lazımdır, hüquqi prosedur nədir?



Ətraflı videodan izləyin:



