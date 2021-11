Azərbaycanın rayonlarından birində şəhidə toy ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial mediada yayılan görüntülərdə mərasimdə iştirak edənlər vağzalı sədaları altında şəhidin şəklini əks etdirən maket ilə salona daxil olurlar.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

