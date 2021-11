Rusiyanın Xalq artisti, məşhur müğənni və bəstəkar Aleksandr Qradskiy 72 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “İzvestiya” qəzeti məlumat yayıb.



Qeyd edək ki, evdə özünü pis hiss edən bəstəkar insult diaqnozu ilə təcili xəstəxanaya yerləşdirilsə də, həkimlər onun həyatını xilas edə bilməyib.

