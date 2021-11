Rusiya döyüş zamanı düşmənləri izləyən daş hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qurğunun gözləmə müddəti bir günə qədərdir.

Hərəkət sensorundan siqnal işə salındıqda daş canlanır. Kamera, mikrofon və s. qurğularla təchis olunub. Bir çəkiliş on beş saat çəkə bilər.

Operator isə iki kilometr məsafədən idarə edə bilər. Ötürülən məlumatlar isə qərargah tərəfindən yoxlanılır.

