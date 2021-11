Aparıcı Aytən Səfərova biznes fəaliyyətinə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, gözəllik salonu açıb. Bunla bağlı Səfərova sosial şəbəkədə paylaşım edib.



Qeyd edək ki, gözəllik salonunun açılışı bir neçə gün əvvəl baş tutub.

Xatırladaq ki, A.Səfərova yeni mövsümdən Xəzər TV-də çalışmağa başlayıb. O, "Xəbər ertəsi" proqramına aparıcılıq edir.

