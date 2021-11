Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla İran Prezidenti İbrahim Rəisi Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda görüşüblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) növbəti, 15-ci sammiti çərçivəsində baş tutub.

Qeyd edək ki, Zirvə Toplantısında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.