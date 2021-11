Artıq çəkiləri ilə gündəmdə olan müğənni Səidə Sultan sosial şəbəkə hesabında yeni paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda müğənninin artıq çəkisi pərəstişkarları tərəfindən tənqid olunub.

Bununla belə Səidənin halını bəyənənlər də tapılıb. Onlar sənətçinin belə daha gözəl olduğunu iddia ediblər.

