Bakının Yasamal rayonunda yanğın hadisəsi baş verib.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə metronun İnşaatçılar stansiyasının yaxınlığında yerləşən “Music Gallery” elektron məhsullar satılan dükanında qeydə alınıb.

Mağazanın dam örtüyü yanıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb edilib.

Alovun qarşısı qısa zamanda alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.