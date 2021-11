Azərbaycanda "Omicron" ştammı aşkarlanıb? - AÇIQLANDI

"Azərbaycanda bütün mutasiyalar və əlaqəli ştamlar üzrə yoxlamalara başlanılıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) tabeliyindəki Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzinin genetika mütəxəssisi Ağa Rza Ağayev deyib.

Onun sözlərinə görə, ölkəyə xaricdən daxil olan, həmçinin ölkə ərazisində cluster tipli yoluxma görülən və şübhəli bilinən bütün nümunələr toplanılır və analiz edilir.

Müvafiq yoxlamalarda hələ yeni ştamm aşkarlanmayıb.

Qeyd edək ki, Cənubi Afrika Respublikasında koronavirusun yeni ştammı aşkarlanıb. ÜST-ün "Omicron" adı verdiyi ştamm artıq bir neçə Avropa ölkəsində də yayılıb.

