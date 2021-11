Azərbaycan millisinin hücumçusu Mahir Emrelinin çıxış etdiyi "Legiya" Polşa Ekstraklassasının XVI turu çərçivəsində "Yagelloniya" ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 7 oyunluq məğlubiyyətdən sonra Emrelinin dəqiq ötürməsi komandaya qələbə gətirib.

