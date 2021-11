Belçikanın Lyej şəhərində həkim saxta koronavirus sertifikatı satmaqla yüzminlərlə dollar pul qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, peyvənd məntəqəsində işləyən Muhammadu adlı həkimin məlumat sisteminə daxil olmasına icazəsi olub. Bundan istifadə edən həkim, peyvənd olunmadan sertifikat almaq istəyən şəxslərin adını sistemə salıb. Onun bu yolla yarım milyondan çox dollar qazandığı bildirilir.

Artıq o nəzarətə götürülüb. Araşdırmalar davam edir.

