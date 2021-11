Peyvəndlər bizi "Omikron"dan qoruyacaqmı? - ÜST-dən ÜMİDSİZ AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) Cənubi Afrikada yayılan koronavirusun yeni variantına (B. 1.1.529) yunan hərfi olan “Omikron” (VOC - narahatlıq variantı kimi təyin edilib) adını verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni variant çox sayda mutasiya edir və bunların bəziləri narahatlıq doğurur:

“VOC ştammları yüksək yoluxucudur. Onlar daha asan yayılır, daha ağır xəstəliklərə səbəb olur, orqanizmin immun reaksiyasından yayınır”. Bu baxımdan təşkilat yoluxmaya nəzarəti və ardıcıllığı gücləndirməyi tövsiyə edib. Eyni zamanda UST rəhbərliyi dövlətlərdən VOC infeksiyası ilə əlaqəli qruplar haqqında məlumat verməsini gözlədiklərini diqqətə çatdırıb.

Bəs hazırda mövcud olan peyvəndlər omikrona qarşı təsirlidirmi?

Rusiyada mərkəzi patogen mikroorqanizmlərin populyasiya dəyişkənliyi mexanizmləri laboratoriyasının rəhbəri Qamaley Vladimir Quşçin bildirib ki, yeni koronavirus infeksiyasına qarşı mövcud vaksinlər omikron ştammı ilə yoluxma nəticəsində yaranan kovidin ağır gedişatından qoruyacaq.



“Əminliklə deyə bilərik ki, vaksinlərin üzərində işləməklə virusun bütün əvvəlki variantlarından və ağır xəstəliklərdən insanları qoruya bilərik ”

ÜST-ün məlumatına görə, hazırki peyvəndlərin yeni mutasiya üzərində təsirli olduğu hələ bəlli deyil.

"Şübhəsiz ki, peyvəndi olanlar, olmayanlara nisbətən daha az riskə malikdirlər. Başqa bir yaxşı xəbər odur ki, Pfizer və BioNTech Omikron-un mövcud peyvəndi təsirsiz hala gətirə biləcəyinə hələ əmin olmadıqlarını və "belə bir gözlənilməz hal baş verərsə, təxminən 100 gün ərzində yeni bir peyvənd hazırlayacaqlarını" vəd ediblər" deyə ÜST-ün nümayəndəsi bildirib.

Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda bütün mutasiyalar və əlaqəli ştamlar üzrə yoxlamalara başlanılıb. Bu açıqlamanı Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) tabeliyindəki Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzinin genetika mütəxəssisi Ağa Rza Ağayev edib.

Onun sözlərinə görə, ölkəyə xaricdən daxil olan, həmçinin ölkə ərazisində cluster tipli yoluxma görülən və şübhəli bilinən bütün nümunələr toplanılır və analiz edilir. Müvafiq yoxlamalarda hələ yeni ştamm aşkarlanmayıb.

Gülbəniz Hüseynli / METBUAT.AZ



