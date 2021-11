Azərbaycan Respublikasının Rusiyanın Yekaterinburq şəhərindəki baş konsulu İlqar İskəndərov geri çağırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.

