Əşyaların arasında dərman tapdı: Dəhşətli xəyanətin üstünü açdı: Doğma bacısı ilə...

Sosial mediada edilən etiraf böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az "Daily Mail"ə istinadən xəbər verir ki, 18 ildir ailəli olan qadın həyat yoldaşının şəxsi əşyalarının arasında cinsi istəyi artıran həblər tapıb. Həblərdən 3-nün istifadə olunduğunu müəyyən edən qadın, ərinin ona xəyanət etdiyini öyrənib. O, ərini təqib etdirərək kişinin tez-tez getdiyi ünvanı öyrənib. Qadın ünvanı öyərənəndə şok keçirib.

Sən demə, həmin evdə qadının dogma bacısı yaşayır. Qadın, ərinin ona bacısı ilə xəyanət etdiyini biləndən sonra ayrılmaq üçün məhkəməyə müraciət edib.

