Əli İnsanov toya buraxılmadı

Haqq və Ədalət Partiyasının sədri, sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov Bakıda getdiyi toya buraxılmayıb.

Metbuat.az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, Ə.İnsanov noyabrın 27-də Xətai rayonunda yerləşən şadlıq sarayında keçirilən toyda iştirak etmək istəyib. Siyasi fəal İlkin Rüstəmzadənin bacısının toyuna gedən Əli İnsanovun yoxlama zamanı vaksin olunmadığı məlum olub.

Qanunvericiliyə uyğun olaraq, Ə.İnsanov restoran inzibatçısı tərəfindən toyun keçirildiyi zala buraxılmayıb və geri qaytarılıb.

