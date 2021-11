Tbilisidə Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixeil Saakaşvilinin məhkəməsinin keçirildiyi binanın ətrafında gərginlik yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, etirazçılar məhkəmə binasına daxil olmağa cəhd göstəriblər. Bu zaman polis onlara müdaxilə edib. Məlumata görə, qarşıdurma zamanı bir neçə nəfər yaralanıb. 15 etirazçı saxlanılıb.

Polisin məlumatına görə, onlar asayişi pozduğuna görə həbs olunublar.

