Vyanada bu gün başlayan nüvə danışıqlarına dair İran və ABŞ nümayəndələri arasında ikili görüş olmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Xarici İşlər nazirliyindən bildirilib. Açıqlamaya görə, İran toplantıya ciddi şəkildə hazırlaşıb. ABŞ toplantıya gəlməsə, şərtlər ağırlaşacaq. Açıqlamada bildirilib ki, bu fürsət həmişə mövcud olmayacaq.

Ona görə də, qarşı tərəf bundan düzgün istifadə etməlidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.