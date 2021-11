Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mixeil Saakaşvili məhkəməni yarımçıq tərk edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, keçmiş dövlət başçısının vəkili həkimlərin tövsiyyəsini səsləndirib. Onun sözlərinə görə, Saakaşvilinin səhhəti onun məhkəmənin sonuna qədər qalmasına imkan vermir. Məhkəmə prosesi Saakaşvili olmadan davam edir.

Qeyd edək ki, bu dövlət başçısının ilk məhkəməsidir.

