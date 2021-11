23 yaşlı qız bazarı ayağa qaldırdı: Müştəri cəlb etmək üçün elə bir üsul seçdi ki... - FOTOLAR

Tailandda qızın müştəri cəlb etmək üçün atdığı addım böyük maraq yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bazarda şirniyyat satan 23 yaşlı qızın satdığı məhsuldan çox özü diqqət mərkəzinə düşüb. Buna səbəb onun açıq geyinməsidir. Bu, Olive adlı qızı qısa müddət ərzində tanıdıb və müştərilərin sayı artıb.

Lakin bu bazardakı digər satıcıların xoşuna gəlməyib. Olive ilə rəqabət apara bilməyən satıcılar onu polisə şikayət edib. Nəticədə qız nəzarətə götürülüb.

Qərarə görə, Olive artıq açıq geyinə bilməz. Bunun şəhərin mədəni qaydalarına zidd olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.