Dünyanın gündəmində olan FOTO: İlk dəfə Ərdoğanın xanımı ilə şəkil çəkdirdi

Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovanın həyat yoldaşı Oğulgerek ilk dəfə fotoya çəkilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Aşqabad səfəri ilə bağlı rəsmi şam yeməyindən sonra Ərdoğanın həyat yoldaşı Əminə və Berdiməhəmmədov cütlüyü şəkil çəkdiriblər. Oğulgerek Berdıməhəmmədova ənənəvi ornamentlər və naxışlarla bəzədilmiş geyimi xüsusilə diqqət çəkib. Birlikdə çəkilən fotonu Əminə Ərdoğan öz rəsmi "Twitter" hesabında yerləşdirib. Həmin fotonu təqdim edirik:

