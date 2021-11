Türkiyədə baş verən qasırğa nəticəsində ölənlərin sayı 4-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İstanbul şəhər administrasiyası məlumat yayıb.

Daha 19 nəfər xəsarət alıb. Onlardan 3-nün vəziyyəti ağırdır.

