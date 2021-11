Bazarda rast gəldi: Açıb oxuyanda İNANMADI - 28 yaşlı qız... / FOTOLAR

Nyu-Yorkda 28 yaşlı Şelsey Brovn adlı qadın ikinci əl məhsulların satıldığı bazarda məktub tapıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o məktubları alaraq, onlar barəsində araşdırma aparıb. Məlum olub ki, məktub 1915-ci ildə iki dost arasında yazılıb. Məktubda səmimi müraciət amerikalının diqqətini cəlb edib.

28 yaşlı qadın araşdırmalardan sonra məktubun kim tərəfindən yazıldığını müəyyən edib. Amerikalı, məktubu yazan şəxsin qohumları ilə görüşərək, məktubu təqdim edib. Qadın həmçinin məktubun sahibi barədə məlumat toplayıb. Qadın bütün bunları sosial media hesabında paylaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.