"Banu" verilişinin aparıcısı Günel Həsənzadə sosial media hesabında yeni fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcının bu fotosuna izləyiciləri tərif dolu sözlər yazıblar.

Həmin fotonu təqdim edirik:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.