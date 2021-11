“Liverpul”un futbolçusu Məhəmməd Salah ilin oyunçusu seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, misirli hücumçu İngiltərə və Uels Futbol Azarkeşləri Assosiasiyasının keçirdiyi səsvermənin qalibi olub.

Qeyd edək ki, o, 2018-ci ilin də ən yaxşısı seçilib.

