Rezonans yaradan hadisə: Canlı yayımda ŞOK YAŞADI: Cazibədar aparıcı... / VİDEO

İtaliyada futbol qarşılaşması zamanı stadionun çıxışında canlı yayım edən tanınmış aparıcı Qreta Beccaglia azərkeşlərin təcavüzünə məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, canlı yayımda azərkeşlər ona qarşı nalayiq ifadələr işlədərək, fiziki təsir göstərib.

Ölkədə böyük rezonans yaradan hadisəyə rəsmi dairələrdən reaksiyanın gəlməməsi etiraz yaradıb. Məlumata görə, İtaliyanın İdman nazirinin köməkçisi Valentina Vezzalidən başqa demək olar ki, heç kim məsələyə etiraz etməyib.

Məsələyə polis qarışıb. 45 yaşlı aparıcıya təcavüz edənlər nəzarətə götürülüb.

