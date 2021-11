Xəbər verdiyimiz kimi, 29 noyabr 2021-ci il tarixdə Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilmiş Mehdili kəndi ərazisində 1980-ci il təvəllüdlü Natiq Mamedovun təmir-tikinti işləri apararkən minaya düşüb. Nəticədə, onun sağ ayağı travmatik amputasiya olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrədə Natiq Mamedovun minaya düşmə görüntüləri yayılıb:

