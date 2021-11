İsrailin Xarici İşlər naziri Yair Lapid britaniyalı həmkarı Liz Trussla bir araya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lapid görüşün yekunlarına dair açıqlamasında İranın nüvə məsələsindən danışıb. O bildirib ki, İranın nüvə danışıqlarına başlamaqda məqsədi iqtisadi vəziyyəti düzəltmək və maliyyə hesabları üzərində bloku aradan qaldırmaqdır.

Nazir bəyan edib ki, dünya İrana qarşı təzyiqi daha da artırmalı, əlavə qadağalar tətbiq etməlidir.



