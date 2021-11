Rusiya donanması səsdən sürətli yeni Tsirkon adlı raketi sınaqdan keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, gəmidən atılan mərmi 400 kilometr məsafədəki hədəfi dəqiqliklə vurub. Mərmi iki həftə əvvəl təşkil edilən test zamanı da hədəfi dəqiqliklə vurmuşdu.

Qeyd edək ki, Tsirkon raketi 1000 kilometr uça bilir. Bu da Avropada istənilən məntəqəni hədəfə almağa imkan verir.

