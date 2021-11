ABŞ ordu qüvvələrinin dünya üzrə yerləşdirilməsi barədə planlarını yenidən nəzərdən keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Co Bayden prezident seçiləndən sonra bu barədə təlimat verib.Müdafiə Nazirliyindəki mənbə yerli mediaya açıqlamasında bildirib ki, artıq təhlil yekunlaşıb. Müzakirələrdən sonra ABŞ Yaxın Şərqdən çıxmağa qərar verib.

Məlumata görə, ABŞ qüvvələrini Avropaya və Sakit okeanı bölgəsinə yerləşdirməyə başlayıb. Buna səbəb Çin və Rusiyadan gələ biləcək təhlükələrin qarşısını almaqdır.

